El comú de Canillo lidera la inversió per càpita de l’any passat

Canillo, amb 1.416,02 euros, és el comú que va invertir més diners per habitant l’exercici del 2023. Segons es desprèn d’una anàlisi dels comptes comunals feta pel Diari, la corporació que va invertir menys per habitant va ser Ordino, amb 304,30 euros. La primera xifra gairebé multiplica per cinc la segona.

El comú encapçalat pels cònsols Jordi Alcobé i Marc Casal va gastar 19.461.228,58 euros el 2023, dels quals 8.185.015,09 –o el 42,06%, expressat en termes percentuals– són inversions reals. Canillo, amb una població, segons les dades del departament d’Estadística, de 5.781 persones, també és el comú que va gastar més per habitant. Concretament, 3.365,89 euros en despeses totals.

Activitats de Nadal a la parcel·la de l’antic càmping Pla de Canillo.Comú de Canillo

Per ordre descendent, el segon comú que més va invertir per habitant va ser el de Sant Julià de Lòria, amb 1.189,96 euros per cadascuna de les 9.915 persones que viuen a la parròquia. La corporació va gastar, el 2023, 25.427.462,76 euros, dels quals 11.798.028,48 són inversions. Expressada en percentatge, la ràtio és del 46,38%. És la més alta dels set comuns.

Tot seguit trobem Escaldes-Engordany, que el 2023 va invertir 790,57 euros per habitant. El comú va gastar 37.422.683,51 euros, dels quals 12.263.081,63 euros, el 32,76% del total, va destinar-los a inversions reals. En quarta posició hi ha el comú d’Encamp, amb una inversió de 720,03 euros per habitant. Dels 35.154.155,25 euros de despeses, 9.253.857,88 (el 26,27% del total) van destinar-se a inversions. La cinquena posició l’ocupa la Massana. En aquest cas, el comú va invertir 660,31 euros per habitant i, dels 21.084.738,47 euros de despeses, 7.655.326,90 (el 36,30%) van ser inversions. La Massana és la parròquia amb menys despesa per habitant (1.818,86 euros), mentre que la que va gastar més és Canillo (3.365,89 euros).

Tanquen la llista Andorra la Vella, amb 475,92 euros invertits per habitant, i Ordino, amb 304,30 euros. Dels 52.921.109,30 euros gastats pel comú de la capital el 2023, 11.440.041,87 (el 21,62%) van ser inversions. Dels 12.915.698,75 euros de despesa del comú ordinenc, 1.654,683,15 euros van destinar-se a finançar inversions. La ràtio entre les dues xifres és, expressada en termes percentuals, del 12,81%.

La pregunta és: com és que Canillo, la segona parròquia menys poblada, va ser la que va invertir més diners per habitant el 2023? Hi ha un factor conjuntural que permet explicar-ho: la compra del terreny de l’antic càmping Pla. Per aquesta parcel·la situada al centre del poble de 8.390 metres quadrats el comú pagarà 11.375.000 euros, dels quals 5.687.500 van abonar-se l’any passat. La resta es fraccionarà en pagaments anuals fins al 2028. La compra del càmping Pla suposa el 69,47% del pressupost liquidat d’inversions reals del 2023.

Pel que fa a Sant Julià de Lòria, el fet que sigui la segona parròquia amb més inversió per habitant s’explica, sobretot, perquè el comú va haver d’assumir dues factures importants. Les obres de reconstrucció del Centre Cultural i de Congressos Lauredià, per les quals va pagar 3.178.939,89 euros, i l’adquisició de l’edifici de l’antic hotel Pol, que en va costar 3.279.422,55. Tots dos projectes sumen 6.458.362,44 euros, que equivalen al 54,74% de la inversió liquidada durant l’any.

Altres projectes d’envergadura que s’han desenvolupat a la resta de parròquies van ser, sense ser exhaustius, la construcció de les fonts de la Rotonda i l’embelliment del passeig del riu a Andorra la Vella, del projecte Caldes i de l’aparcament de l’Església, a Escaldes, del parc de l’Ossa, a Encamp, i les millores a la xarxa d’aigua potable, a la Massana.