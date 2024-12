Andbank i Ysios Capital llancen un fons per invertir en el sector biotecnològic

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Ysios Capital, gestora de venture capital especialitzada en el sector biotecnològic, i Andbank Wealth Management, gestora de fons del banc privat Andbank, s'han aliat per a llançar el Telescope Biotech Fund, un fons que inverteix en companyies cotitzades del sector biomèdic, principalment en Nasdaq i NYSE, segons ha anunciat l'entitat andorrana. Ysios Capital serà l'entitat assessora del fons i Andbank Wealth Management serà l'entitat gestora en una proposta que té com objectiu "identificar companyies amb alt potencial de creixement a través de la innovació i el desenvolupament de nous fàrmacs".

Andbank assenyala que Ysios Capital és una firma pionera en la inversió en projectes biotecnològics i gestiona més de 400 milions d'euros, repartits en tres fons, amb inversions en 41 companyies. I incideix que 19 dels productes que han impulsat han arribat a mercat i han millorat "la vida de milers de pacients". L'entitat explica que Telescope Biotech Fund fa una selecció "cuidada i rigorosa" de les companyies biotech i farmacèutiques i identifica les tecnologies amb major potencial en biomedicina a través d'una plataforma d'anàlisi pròpia.

El director general de Andbank Wealth Management, Juan Luis García Alejo, ha destacat que "en el sector de la biomedicina, els retorns financers van de bracet dels retorns per a la societat" i ha ressaltat que el fons Telescope Biotech "ofereix una oportunitat de participar en aquesta revolució tecnològica a través de la inversió en companyies que estan desenvolupant nous fàrmacs, per a capturar el valor que es genera quan els resultats són positius". I des de Ysios Capital, Jordi Xiol, ha assenyalat que "els avanços científics de l'última dècada estan transformant la medicina en àrees tan diverses com l'oncologia, l'obesitat o les malalties infeccioses" i ha remarcat que el sector biotecnològic "es troba al principi d'un cicle d'innovació sense precedents, en el qual descobriments fonamentals en el laboratori es tradueixen en teràpies innovadores, gràcies a noves eines d'enginyeria".