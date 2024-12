Cancel·lada la primera visita oficial de Patrice Faure, representant del Copríncep

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La visita del nou representant personal del Copríncep francès, Patrice Faure, prevista per avui i demà a Andorra ha estat cancel·lada. El primer viatge que Faure havia de fer al Principat ha estat anul·lat per la situació que afecta les illes Mayotte, que han estat greument danyades pel cicló 'Chido'. L'arxipèlag francès a l'oceà Índic s'estima que podria haver registrat centenars de morts per la destrucció d'habitatges pels forts vents.

El cap de Govern, Xavier Espot, s'ha mostrat consternat per la situació a les illes Mayotte i ha fet públic el condol a les famílies de les víctimes provocades pel cicló a les xarxes socials.

Faure tenia planificat iniciar la primera visita oficial a Andorra avui amb una trobada a les 19 h amb els síndics generals, que l'havien de rebre davant de la Casa de la Vall. I després d’una breu visita a l’edifici històric, el representant havia de signar el Llibre d’Or del Consell General i mantenir una reunió amb Ensenyat i Codina. Dimarts es preveien reunions amb els grups parlamentaris d'uns vint minuts. Faure va ser nomenat representant del Copríncep francès el passat 20 de novembre.