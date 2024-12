Vela demana per l’estat del Pla Estratègic de Cultura

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La presidenta suplent del grup parlamentari socialdemòcrata, Susanna Vela, ha entrat una bateria de preguntes escrites sobre el desenvolupament del Pla Estratègic de Cultura. La consellera general demana saber quines accions incloses en el pla –i que estaven en curs– han estat completades, quines accions de les considerades com a prioritàries s’han executat i quines es troben en fase de desenvolupament, així com el calendari d’execució. La consellera, a més, també ha formulat diverses qüestions sobre el Pla Estratègic de Museus: sol·licita saber quines accions s’han desenvolupat dels deu propòsits inclosos en el pla, quin és el grau de consecució i quin és el pressupost. Vela també ha demanat per les dificultats que han impossibilitat dur a terme les accions que no s’han fet.