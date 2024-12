Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El comitè d'Andorra d'Unicef ha rebut una donació de 6.000 euros d'Andorran Banking que ha servit per distribuir 200 paquets de vacunes contra la tuberculosi (BCG), que protegeixen 4.000 infants contra una malaltia mortal, segons anuncia l'ONG en un comunicat. L'entitat destaca que ha destinat els fons rebuts a l'acció solidària "Regals que salven vides" per proporcionar "protecció, dignitat i esperança a comunitats vulnerables en els contextos més crítics".

Els diners han permès a més adquirir 50 racions d'aliments d'emergència per assegurar el sosteniment immediat per a mig centenar d'infants que pateixen desnutrició severa; comprar 3 bombers d'aigua manuals per garantir l'accés a aigua potable de diverses comunitats; disposat de 50 kits de primers auxilis d'atenció sanitària i de 78 kits d'higiene per a famílies que ho han perdut tot, segons detalla l'entitat. La presidenta d'Unicef, Marianela Vila, ha destacat que amb el suport d'Andorran Banking han pogut "transformar la solidaritat en acció concreta", i la directora general de l'Associació de bancs, Esther Puigcercós, ha ressaltat la col·laboració amb l'ONG per nové any consecutiu, assenyalant que "creiem fermament que les institucions financeres tenen una responsabilitat social" i l'acció amb Unicef és "una manifestació tangible del nostre propòsit de fer una diferència positiva al món".