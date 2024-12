Spursito, a contracorrent

En un univers on molts creadors de contingut espanyols fan les maletes cap a Andorra per evitar l’espasa fiscal que representa Hisenda, Spursito, un youtuber nascut al mateix cor del Principat, decideix tributar… a Espanya. Martí Miras, més conegut com a Spursito, no només trenca esquemes, sinó que ho fa amb humor, un toc d’autocrítica i una bona dosi de futbol.

Amb 27 anys i 1,6 milions de subscriptors, Spursito s’ha consolidat com una de les figures més influents del contingut esportiu a YouTube. El seu canal combina vídeos de futbol, reptes i videojocs com Fortnite, Among Us o GTA, però ell no és només un gamer. També és president del Rayo de Barcelona a la Kings League de Gerard Piqué, on aquest any ha fitxat Yuri de Souza, l’exmític davanter de la Ponferradina. Un pas valent per a un equip que mai ha acabat entre els tres primers però que ja té un himne interpretat per Kiko Rivera.

Però si Spursito és notícia, no és només pels seus fitxatges, sinó per les seves finances. En un vídeo que va fer furor, va ensenyar el seu passaport andorrà amb una frase tan sorprenent com hilarant: “Tots els youtubers espanyols marxen a Andorra per pagar menys impostos, i jo, l’únic andorrà, vaig i tributo a Espanya. Soc idiota!”.

Tot i haver nascut a Andorra, Spursito es va traslladar a Catalunya des de petit, i això ha marcat les seves preferències personals i professionals. “Espanya m’ofereix més oportunitats per créixer”, va confessar recentment al programa La Revuelta de David Broncano. Amb un estil desimbolt i còmic, va fer gala d’aquesta decisió atípica, que no només li ha valgut la simpatia de molts, sinó que també el posiciona com una rara avis dins el panorama de youtubers. L’any 2021, el debat sobre els creadors que es mudaven a Andorra per esquivar impostos va incendiar les xarxes. Figures com Ibai Llanos es van posicionar en contra d’aquesta tendència, defensant que els impostos s’han de pagar al país d’on es generen els ingressos