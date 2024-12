La producció dels youtubers sobre Andorra es guardarà a la Biblioteca Nacional

Publicat per Daniel Muñoz Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Si un ‘youtuber’ o un ‘streamer’ fa una producció que parli d’Andorra haurà de lliurar una còpia a la Biblioteca Nacional. “Si el contingut que realitzen aporta un valor per a ser conservat, al ser residents, tindrien aquest compromís”, ha explicat la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell en la presentació del projecte llei del dipòsit legal. El principal canvi que aquesta actualització de la normativa preveu en comparació al decret anterior, redactat a 1980, és adaptar-se als nous formats online i audiovisuals. Això inclou enregistraments videogràfics, produccions cinematogràfiques o radiofòniques entre d’altres.

Bonell ha indicat que en augmentar la quantitat de productes a rebre i catalogar, també creixerà la quantitat de recursos que s’hi hauran de destinar, tant d’espais com de despesa econòmica. “Encara s’ha de veure la gestió i el volum, però en principi contemplem la contractació d’una nova persona per a ampliar l’equip”, ha declarat. També s’ha anunciat que des del ministeri ja s’està treballant en el projecte de llei d’arxius i en la llei de patrimoni de cara al pròxim any 2025.