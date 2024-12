Oliana instal·larà lectors de matrícula

Publicat per Cynthia Sans Verificat per Creat: Actualitzat:

L'Ajuntament d'Oliana ha iniciat els tràmits amb el departament d'Interior de la Generalitat per a instal·lar lectors de matrícules en l'entrada i sortida del municipi. La mesura busca incrementar la seguretat en aquesta població “però també en els municipis de la resta de la comarca de l'Alt Urgell” després de les últimes onades de robatoris, segons va explicar ahir l'alcalde olianès, Ricard Pérez. L'actuació suposarà una inversió que rondarà els 16.000 euros i l'ajuntament busca ara la col·laboració d'altres administracions per a fer front a l'actuació.

Pérez va defensar que “Oliana és una de les portes d'entrada de l'Alt Urgell i de Pirineu” i per això va plantejar dur a terme la instal·lació dels lectors de matrícules en l'últim consell d'alcaldes. “Aquests mecanismes són una mesura dissuasiva, però també una eina molt important per als Mossos d'Esquadra i instal·lar-los a Oliana és estratègic i en benefici de tots”, va considerar. Si l'ajuntament no troba la complicitat de les altres administracions per a tirar endavant la mesura “ho farem de manera unilateral”, va insistir Pérez. Els últims robatoris en el sud de l'Alt Urgell van ser la setmana passada. Els Mossos d'Esquadra van detenir a tres persones relacionades amb aquests fets.