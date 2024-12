Lloguers a l’alça i habitatges nous estables

L’evolució del mercat immobiliari d’Andorra mostra un creixement accelerat dels preus del lloguer. Segons les dades del novembre, la taxa mitjana de lloguer per metre quadrat ha augmentat un 8,5% en només un mes, situant-se en 24,4 euros/m². Aquest increment és el més significatiu dels darrers mesos i posa de manifest la forta demanda en un mercat amb poca oferta, que actualment registra només 180 habitatges disponibles per llogar.

Escaldes-Engordany lidera el mercat de lloguers amb rendes que arriben als 26,8 euros/m² de mitjana, amb habitatges de grans dimensions que superen els 5.700 euros mensuals. A Canillo i Encamp, la taxa mitjana assoleix els 28 euros/m², consolidant aquestes parròquies com a alternatives destacades. Tot i això, a Andorra la Vella, el preu mitjà per metre quadrat es manté lleugerament més baix, en 22 euros/m², però amb grans habitatges que arriben fins als 2.884 euros mensuals, segons l’informe mensual de RID Analytics.

La situació és diferent en parròquies més perifèriques com La Massana, Ordino i Sant Julià de Lòria, on els lloguers són més assequibles, amb taxes mitjanes de 18 a 20 euros/m². Aquestes zones, però, també estan experimentant una pressió a l’alça pels preus, tot i que mantenen opcions més assequibles per a llogaters amb un pressupost ajustat.

En l’àmbit de la compra d’habitatges nous, el novembre registra un preu mitjà de 6.046 euros/m², amb un augment mensual de l’1%. Aquestes dades reflecteixen una tendència d’estabilitat en comparació amb mesos anteriors, tot i que les diferències entre parròquies són molt destacades.

Les promocions més cares es troben a Ordino, Escaldes-Engordany i Canillo, amb projectes que destaquen per la seva exclusivitat i localitzacions privilegiades. A Ordino, el projecte La Querola fixa el preu mitjà en 9.369 euros/m², mentre que Escaldes-Engordany manté preus de fins a 9.395 euros/m² en promocions com La Pleta Els Vilars. Canillo sobresurt amb Arbres el Tarter, que lidera el rànquing amb 9.761 euros/m².

Escaldes-Engordany destaca com la zona amb el preu mitjà més elevat, amb 6.498 euros/m², seguit d’Andorra la Vella amb 6.041 euros/m². Aquestes parròquies concentren la majoria de projectes de luxe, orientats a un públic selecte que busca exclusivitat i comoditats prèmium.

En canvi, la Massana i Encamp es presenten com a alternatives més assequibles, amb preus mitjans de 4.663 i 4.395 euros/m² respectivament. Sant Julià de Lòria registra els preus més baixos, amb una mitjana de 5.004 euros/m², tot i que també presenta un mercat limitat.

La forta demanda, tant en compra com en lloguer, és un dels motors principals d’aquestes dinàmiques. La manca d’oferta en el segment del lloguer -només 180 habitatges disponibles al mercat el novembre- està generant una escalada de preus significativa. Per altra banda, l’atractiu d’Andorra per a inversors estrangers, especialment en projectes d’obra nova, contribueix a mantenir els preus elevats.

Els projectes d’alt standing, especialment a Escaldes i Ordino, continuen atraient un perfil de comprador d’alt poder adquisitiu. Això impacta directament en la mitjana dels preus, mantenint les zones centrals com les més exclusives.

El mercat immobiliari andorrà mostra una realitat dual: mentre els preus del lloguer segueixen pujant per la manca d’oferta, la compra d’habitatges nous es manté marcada per l’exclusivitat i la disparitat entre parròquies. Les zones centrals, com Escaldes-Engordany i Andorra la Vella, dominen en termes de preus, mentre que parròquies com la Massana i Encamp ofereixen opcions més assequibles.

L’informe analitza els immobles en venda i lloguer. L’anàlisi inclou segments de mercat com l’habitatge preparat, habitatges nous i els locals comercials.