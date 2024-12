Les sol·licituds en ajuts al lloguer baixen un 13,6%

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

421 sol·licituds per l'ajut a l'habitatge s'han presentat durant els tres primers trimestres de l'any, la qual cosa suposa un 13,6% menys que al 2023. Del total de sol·licituds, s'han aprovat el 63,4% i el 26,8% s'han resolt de forma desfavorable, a més, 41 han estat arxivades (9,7%). L'import total atorgat per ajudes a l'habitatge, durant els tres trimestres de l'any, ha estat de 503.683,27 euros. Aquesta xifra suposa que l'import mitjà per persona beneficiària ha estat de 1.886,45 euros.

Les dones presenten la majoria de prestacions favorables (66,3%), en contraposició als homes (33,7%). Les persones grans acumulen el 25,1% de les prestacions, seguit de les famílies monoparentals (20,6%), els joves (7,9%) i de les persones amb discapacitat (6%). La majoria de sol·licituds desfavorables (67,3%) ho són perquè els sol·licitants superem el barem econòmic o patrimonial.

Aprovades les sol·licituds socials

Govern ha aprovat les 7 sol·licituds de prestacions que ha rebut durant el tercer trimestre del 2024. A 30 de setembre de 2024, hi ha 366 prestacions actives, un 6,7% més de les que hi havia a 31 de desembre de 2023. Les dones representen el 55,5% de les persones beneficiades. Per edat, les persones d'entre 61 i 65 anys acumulen el 15,6% de les prestacions, seguit de les persones entre 51 i 55 anys (15%). En la seva majoria els andorrans (55,2%9 i els espanyols (26,2%) són els beneficiaris.

Més diners en ajuts ocasionals

976 llars s'han vist beneficiades pels ajuts econòmics ocasionals, el que representa un import anual mitjà per llar de 2.995,07 euros. L'executiu ha aprovat 1.052 sol·licituds, amb un total de 2.923.188 euros. Les llars que han rebut més ajuts són les unipersonals (61,6%) i les monoparentals (25,7%).

144 sol·licituds per fills a càrrec

Govern ha rebut un total de 144 sol·licituds per fills a càrrec, de les quals s'han aprovat 67,4% i el 20,1% s'han resolt desfavorablement. La majoria (99%) dels beneficiats tenen entre 25 i 60 anys i són de nacionalitat andorrana (38,1%) i portuguesa (24,7%). Les famílies monoparentals acumulen el 63,9% de les prestacions i la gran majoria dels beneficiaris han estat adults (94,8%). Les famílies que tenen un fill a càrrec representen el 42,3% del total, seguit de les que tenen dos fills (38,1%).