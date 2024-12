L'entrada de visitants augmenta un 17% al novembre

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El nombre de visitants que ha arribat al Principat durant el mes de novembre ha augmentat un 17% respecte al mateix període de 2023. Segons les dades publicades pel departament d'Estadística, un total de 773.387 persones han entrat al país, de les quals 543.588 són excursionistes i la resta, 229.799, són turistes, xifres que representen un augment del 22,1% i del 14,9% respectivament. Seguint aquesta tendència, l'entrada de visitants d'altres procedències ha augmentat considerablement en un 18,2%, seguit dels francesos (17,3%) i dels espanyols (16,2%).

La pernoctació mitjana es manté en els mateixos nivells que durant el 2023, amb 2,4 nits. Tant francesos com espanyols acumulen 2,3 i els visitants d'altres procedències 2,8. La gran majoria (78,6%) ha optat per allotjar-se en hotels, aparthotels, o apartaments turístics.

Els visitants que venen en parella ha baixat 6,8 punts respecte el novembre de 2023, i representa el 38,8% del total, així com altres, que ha caigut en 0,2 punts. Per contra, les famílies han augmentat un 1,4%, i representen el 35,3% del total, així com els que venen amb amics, que han crescut en 3,5 punts (14%) i els que arriben sols, que han augmentat en 2,1 punts (10,5%). El motiu principal de les visites continuen sent les compres (67,4%), seguit d'aquells que arriben atrets per la natura (6,4%).

Gran entrada de vehicles per la frontera francesa

L'augment de visitants ve acompanyat de l'augment de l'entrada de vehicles per ambdues fronteres, en especial la francesa. En total, 357.575 cotxes han entrat al país, una xifra que suposa una variació positiva del 19,3% respecte al novembre de 2023. Pel que fa a la frontera francoandorrana ha registrat una xifra total de 107.384 turismes, la qual cosa suposa un augment del 26,6%. Pel que fa a la frontera amb Espanya han entrat 236.462 vehicles, amb una crescuda del 15,6%.

L'informe d'estadística assenyala que en els darrers dotze mesos han entrat un total de 4.300.107 turismes, el que representa una variació positiva de l'1,8%, respecte al mateix període de l'any anterior. Els turismes que han entrat per Espanya han crescut en 1,8 punts, mentre que els que ho han fet per França ho han fet en un 1,6%.