L'encariment dels lloguers eleva al 2,3% l'IPC del novembre

L'Índex de Preus al Consum (IPC) s'ha tancat al novembre en un 2,3%, tal com indicava la xifra de la variació anual avançada a principi de mes. La dada suposa cinc dècimes per sobre de l'1,8% registrat a finals d'octubre, segons publica Estadística. L'informe explica que la pujada està motivada "majoritàriament per l'augment dels preus del lloguer de l'habitatge i el d'altres serveis relacions amb l'habitatge", ja que han tingut una evolució mensual a l'alça d'un 0,6%. Els preus de compra de vehicles i els dels carburants i lubricants també han contribuït a l'augmenta de la inflació durant el mes passat, amb un 0,4% més.

Estadística exposa que la pujada s'ha vist compensada parcialment pel comportament dels preus del grup aliments i begudes no alcohòliques, ja que han descendit un 0,2%, en concret per l'evolució de les tarifes de la fruita. I la inflació subjacent, que no té en compte els preus dels productes frescos ni l'energia, se situa en un 3,1% a finals de novembre.

L'evolució dels preus als països veïns ha estat també a l'alça. La pujada més important és la d'Espanya que tanca el novembre amb un 2,4%, sis dècimes més que a l'octubre, també per l'augment dels preus de l'habitatge. I en el cas de França la variació és de només una dècima d'increment, fins a l'1,3%, que s'atribueix a la baixada del preu de l'energia.