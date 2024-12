L’advocada Mònica Mirabet guanya la plaça de notària

Publicat per Joan Ramon Baiges Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El procés per cobrir la plaça de notari vacant a Andorra, deixada per Rosa Maria Ferràndiz, culmina amb la designació de l’advocada Mònica Mirabet com a nova notària del país. Aquesta decisió ha de ser comunicada avui pel tribunal qualificador, format per destacades figures institucionals i jurídiques del Principat, com la ministra de Justícia i Interior, Ester Molné; el president de la Cambra de Notaris, Jordi París; el president del Tribunal Superior, Albert Andrés; el president de la Batllia, David Moynat, i els juristes Antoni López (com a exercent a Andorra) i Josep Ferrer (com a exercent fora d’Andorra).