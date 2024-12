Explorant la geodiversitat

Publicat per Zaida Borrell Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

L’any 2006 es va inaugurar el museu Roques al Carrer i estava dividit amb tres parts. El Jardí de Roques, que estava al parc central, i ja no hi és, perquè s’ha traslladat a la Vall de Sorteny, un itinerari geològic amb 35 parades per carrers de la parròquia i en el qual s’explicava la geologia de la façana, que actualment ja no es fa, i per últim, L’itinerari per l’Arquitectura del Granit, que segueix actiu a la parròquia d’Andorra la Vella.