Educació compra 350 portàtils per substituir les tauletes a l'escola andorrana

El ministeri d'Educació ha adjudicat la compra de 350 portàtils Chromebook per a l'escola andorrana que substituiran les tauletes a partir del curs vinent. El Govern informa en un comunicat que la compra s'ha fet a l'empresa SEMIC S. A. per un import de 100.879,97 euros amb l'adquisió de 130 ordinadors de 12 polzades destinats als alumnes, i 120 dispositius de 14 polzades que seran per als docents.

Els portàtils formen part del canvi de modalitat de dispositiu d'aula que s'implementarà a l'inici del curs vinent a segona ensenyança del sistema andorrà. L'executiu indica que els dispositius es lliuraran amb antel·lació als professors perquè tinguin prou temps per familiaritzar-se abans del començament de les classes al setembre del 2025, i assenyala que s'estan enllestint formacions per als docents sobre la nova plataforma i els nous dispositius. I recorda que els aparells dels estudiants no sortiran del centre i es configuraran per ser administrats centralitzadament per part de l'equip tècnic del ministeri.

Educació assenyala que s'instal·laran a les aules sistemes de visualització compatibles amb els nous portàtils i sistemes perquè els deixin carregant-se en acabar la jornada educativa. I ressalta que la retirada de les tauletes dels centres s'emmarca en el Pla integral per al bon ús de la tecnologia com a part de les mesures per "millorar els resultats acadèmics de l'alumnat" i arran dels resultats de l'enquesta elaborada per Andorra Recerca i Innovació sobre l'ús de la tecnologia a les aules del sistema andorrà, que es presentarà properament.