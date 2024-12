Publicat per Joan Ramon Baiges Verificat per Creat: Actualitzat:

El conseller delegat de Creand Crèdit Andorrà, Xavier Cornella, ha fet balanç d’un any 2024 ple de fites que marquen el punt de partida del pla estratègic 2024-2026, centrat en l’especialització, la transformació digital, la sostenibilitat i el creixement. "Aquest any hem assolit objectius clau que reforcen la nostra posició com a grup financer líder i compromès amb el territori, les persones i la innovació", ha afirmat Cornella.

Cornella ha destacat l’obertura de l’oficina de banca comercial a la Seu d’Urgell com una fita rellevant: "Som el primer grup financer del país a establir-nos en aquesta localitat, una decisió que ens permet donar servei a veïns i empresaris del Pirineu i impulsar l’activitat econòmica d’una zona clau de la futura Agrupació Europea de Cooperació Territorial". Des de la seva inauguració l’agost passat, l’oficina ha tingut "una gran acollida".

A més, el conseller delegat ha anunciat l’expansió de Creand Wealth Management a Espanya amb l’obertura imminent d’una oficina a Màlaga: "Aquest nou punt ens permetrà oferir serveis de banca privada a Andalusia, un mercat amb gran projecció".

"Estem fent passos decisius cap a una banca més sostenible, i això forma part del nostre ADN", ha assegurat Cornella. Entre les accions destacades, ha subratllat l’emissió d’un bo sostenible de 10 milions d’euros per finançar projectes mediambientals i socials al país, l’oferta de préstecs per a reformes d’eficiència energètica i l’accés al mercat de crèdits de carboni gràcies a la instal·lació de plaques fotovoltaiques en edificis propis.

També ha fet èmfasi en la integració dels criteris ASG (ambientals, socials i de governança) en les inversions del grup: "Amb els nostres quatre fons gestionats sota aquests principis, consolidem la nostra aposta per les finances sostenibles".

Cornella ha subratllat el vincle de Creand amb Andorra a través d’iniciatives com la nova pista d’entrenaments Estadi Creand a Soldeu, i les activitats impulsades per Creand Fundació: "Cada any més de 2.000 persones participen en el programa d’envelliment saludable, i prop de 60 alumnes estan matriculats en el postgrau universitari en ciència, que ja arriba a la seva tercera edició".

Pel que fa a l’emprenedoria, ha posat en relleu la creació de la Càtedra Creand d’Emprenedoria i Banca en col·laboració amb l’IESE: "Aquest any hem llançat una formació innovadora que capacita els participants per emprendre amb èxit, en col·laboració amb la Universitat d’Andorra". També ha destacat l’impacte de programes com l’Innovation Hub i el Scale Lab Andorra: "Aquestes iniciatives han generat connexions entre pimes i start-ups, i hem invertit en 30 empreses tecnològiques de diferents sectors".

"La transformació digital és una de les nostres prioritats", ha afirmat Cornella, posant com a exemple el llançament de la nova app Creand Banca Online: "És un canal àgil, visual i personalitzable que millora l’experiència del client". També ha ressaltat l’expansió de solucions de pagaments digitals com Google Pay i Garmin Pay, així com l’aplicació de la intel·ligència artificial: "Ens permet conèixer millor els nostres clients, adaptar-nos a les seves necessitats i optimitzar la personalització en els nostres serveis".

A més, ha destacat l’èxit del programa Teens Creand, el primer pack bancari per a joves de 12 a 17 anys al país: "Amb només un any de vida, ja hem superat el miler de joves que gaudeixen d’aquests serveis sota supervisió parental, promovent l’educació financera".

Cornella ha tancat el seu discurs recordant els reconeixements rebuts aquest any: "Per tercer any consecutiu, el grup Financial Times ens ha reconegut com a Banc de l’Any d’Andorra i millor banc de banca privada del Principat. Això és un reflex del nostre esforç per continuar creixent en especialització, innovació i proximitat".

Amb aquests èxits, Xavier Cornella ha deixat clara la visió del grup: "Ens comprometem a seguir impulsant iniciatives que generin valor per als nostres clients, el país i la societat en general".