Els caçadors defensen la ‘llei seca’ quan s’està amb una arma a la mà

Dijous vinent, el ple del Consell General examinarà i votarà el Projecte de llei de caça que el Govern ha elaborat i pactat amb els grups parlamentaris de la cambra i amb la Federació de Caça i Pesca d’Andorra. Un dels nous punts inclosos en la futura norma –se n’espera una àmplia aprovació– és la modificació del límit de la taxa d’alcoholèmia durant la pràctica de la caça, que ha quedat fixada en 0,5 grams per litre de sang. Josep Maria Cabanes, president de la federació, sosté que la importància d’aquesta qüestió –el consum d’alcohol durant l’activitat– no s’ha de centrar en la taxa: “Tant és que sigui el 0,5 o el 0,8. No és el nostre cavall de batalla. No és un tema d’indicadors. És un tema de prevenció. La llei ens assegura que es pugui sancionar una persona que porti una arma als dits carregada i estigui en un estat d’embriaguesa o drogoaddicció. És important que es pugui actuar. Poc debat hi ha en temes com aquest”. “És cert que la reducció de la taxa pot generar susceptibilitat per la diferència que hi ha respecte de la taxa que s’aplica en conducció o pel que fa a les regulacions d’altres països”, afegeix Cabanes. “El que està clar és que no es pot manipular una arma sota els efectes de l’alcohol. La gent ho ha de tenir clar”.