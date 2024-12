Andorra és el cinquè país del món amb menys risc de blanqueig de diners

Andorra és el cinquè país del món amb menys risc de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme, segons l’índex del Basel Institute of Governance corresponent al 2024 i publicat a començaments de desembre. L’índex de risc d’Andorra és del 3,29 (s’ha incrementat respecte al 2023) i només és superat per quatre jurisdiccions europees que estan millor valorades que el Principat. El rànquing l’encapçala San Marino (2,96), seguit d’Islàndia (3,00), Finàndia (3,07) i Estònia (3,16).

El país que té un índex més alt de risc de blanqueig de diners i finançament del terrorisme és Myanmar (8,17), seguit d’Haití (7,92), República Democràtica del Congo (7,73), Txad (7,60) i Veneçuela (7,59).

Si es té en compte el continent europeu, la publicació alerta que aquesta regió ha experimentat un lleuger augment de la seva puntuació mitjana de risc des de 3,96 el 2023 fins a 4,09 aquest any. No obstant això, la puntuació mitjana de la regió segueix sent millor que la mitjana global. La seva relativa debilitat en l’àmbit de la transparència financera reflecteix no només vulnerabilitats, sinó també la gran proporció de centres financers que gestionen fluxos financers globals importants.

Andorra, igual que en el rànquing mundial, és cinquena en l’europeu. Respecte als països veïns, França té un índex del 3,86 i Espanya del 4,29. L’estat amb major risc de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme a Europa és Malta, amb un índex del 5,18.

A l’índex del Basel Instutute of Governance hi ha una classificació de països i jurisdiccions d’arreu del món segons els seus riscos de blanqueig de capitals i delictes financers relacionats. El risc, mesurat per l’índex, es defineix com la vulnerabilitat d’un país al blanqueig de capitals i delictes financers relacionats i la seva capacitat per contrarestar aquestes amenaces. L’índex no intenta mesurar la quantitat real de l’activitat de blanqueig de diners.

Publicat anualment des del 2012, l’índex del Basel Institute of Governance és l’únic rànquing independent basat en investigacions d’una organització sense ànim de lucre en aquesta àrea temàtica. L’edició pública de l’índex de Basilea reflecteix la puntuació global dels països i jurisdiccions pel que fa als riscos de blanqueig de capitals, a partir de les dades disponibles.