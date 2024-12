El senyal dels mòbils dels excursionistes es perd molt a prop d’un refugi

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El senyal dels dispositius mòbils de la parella d’excursionistes perduts va desaparèixer prop d’un refugi, concretament uns metres més amunt de l’àrea on s’havien concentrat la recerca fins ara, informa El Periódico. La germana de l’excursionista Txell Fusté explica que prop d’allà hi ha un refugi on es podrien haver resguardat. Els bombers andorrans van tornar a sortir ahir al matí en la recerca dels dos excursionistes desapareguts dissabte passat al pic del Rulhe. L’operatiu es va concentrar a la zona entre la collada de Juclar i els estanys de Fontargente amb un helicòpter i tres efectius.