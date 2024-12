Luxe en forma de cotxes o rellotges que travessa les duanes

Les fronteres entre països amics no són impermeables i difícilment les autoritats poden controlar-ho tot. Sempre hi ha qui troba una escletxa en la llei per fer negoci. A Andorra, quan es parla de frontera i duana, normalment ve al cap el tabac i l’alcohol, però el contraban va per una altra via, així que habitualment es tracta de particulars que intenten fer una petita trampa i passar més del que diu la franquícia. N’hi ha més. Fonts properes del ministeri d’Interior comenten que hi ha diferències entre Espanya i França i que els agents que controlen són observadors d’algunes operacions gens fàcils de verificar com a il·legals. Dit d’una altra manera, a tall d’exemple, al Pas de la Casa ningú se sorprèn en veure vehicles d’alta gamma matriculats a Andorra amb destí al país veí. Al riu Runer, s’intenta que els ciutadans d’Andorra siguin honestos i declarin aquelles compres que han fet amb tax free i paguin l’IGI corresponent -sempre s’estalvarian diners. Un dels articles que passen fàcilment sense ser detectats són els rellotges -marques de luxe i edició limitada- que al canell del seu propietari poden entrar a Andorra amb molta facilitat.

Els cotxes que passen pel Pas de la Casa no és que siguin cars, són prohibitius per a la majoria de persones. Normalment tenen un preu que superen els 300.000 euros, però l’estalvi de la taxa de CO2 que imposa el Govern francès fa que qualsevol estratagema sigui vàlida per no haver de rascar-se la butxaca amb un dineral per al fisc. No fa gaire van sortir un Porsche i un Aston Martin: per sobre dels 300.000 euros. L’estalvi val la pena, ja que la hisenda francesa deixa d’ingressar fins a 150.000 euros de l’impost ecològic. La policia andorrana ja va desmantellar fa poc un concessionari que venia aquests models i ho feia amb contracte de lloguer prorrogable cada mes a nom d’una societat. És un acord fictici, no és legal, s’enganya la Hisenda de França i el cotxe no podria circular legalment pel veí del nord, ja que amb matrícula andorrana els conductors s’estalviaran les multes en un país farcit de radars i amb una estricta normativa de trànsit. Per la frontera francoandorrana ha desfilat un Toyota GR Yaris -que a Espanya té un preu de 51.000 euros-, un vehicle de ral·lis que obligatòriament ha de tenir per normativa una versió de carretera.

El Govern francès vol acabar amb el sistema de combustió. La recepta consisteix a fer que no sigui interessant comprar un cotxe de benzina. És el mètode aplicat per França, on en alguns models es paga més en impostos que no pas el que costa el cotxe. Són xifres dissuasives.

Les compres amb tax free que superen els 300 euros s’han de declarar a la duana per pagar l’IGI, i a partir de 900 euros la norma afecta també els que han pagat l’IVA. Les fonts destaquen el tràfic de rellotges. Si són exclusius i d’edició limitada el seu valor és major, i els que declaren voluntàriament un rellotge són una excepció. Rolex, Patek Philippe, Audemars Piguet o Jaeger-LeCoultre són algunes de les marques de rellotges de polsera més cares. A partir d’aquí, si és de col·lecció amb edició limitada, el seu preu és estratosfèric. Només per a una elit.