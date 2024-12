Increment de les voluntats anticipades

El Registre Nacional de Voluntats Anticipades (RNVA) d’Andorra va registrar el 2023 un increment significatiu de les inscripcions, amb un total de 176 sol·licituds. Aquesta xifra suposa un augment del 89% respecte a les 93 inscripcions registrades l’any 2022 i consolida una tendència creixent en l’ús d’aquesta eina des de la seva creació.

El creixement del 2023 destaca com el més significatiu dels darrers cinc anys. Des del 2019, quan es van registrar 87 sol·licituds, el nombre d’inscripcions ha anat variant lleugerament fins al 2022, però ha experimentat un salt substancial aquest darrer any. Aquesta evolució posa de manifest una major consciència ciutadana sobre la importància de planificar decisions mèdiques futures.

Les dades del 2023 mostren un equilibri de gènere en les inscripcions: 94 van ser de dones i 82 d’homes. Per edats, el grup més representat va ser el de persones entre 61 i 70 anys, amb 55 inscripcions, seguit del grup de 51 a 60 anys, amb 37. És rellevant destacar que també s’han registrat 3 sol·licituds de menors de 21 anys, una xifra inèdita en anys anteriors.

Quant als mecanismes utilitzats per formalitzar les voluntats anticipades, l’opció de tramitar-les davant de notari continua sent la més popular. El 2023, 130 inscripcions es van gestionar per aquesta via, gairebé el doble que les 62 de l’any anterior. En canvi, 46 inscripcions es van realitzar a través del Govern, una xifra també superior a la de 31 del 2022.

Les xifres evidencien un creixement constant en l’ús del RNVA, amb l’augment del 2023 destacant com el més pronunciat. Aquesta tendència podria respondre a una major sensibilització social sobre la importància d’expressar voluntats anticipades, en part gràcies a campanyes de divulgació i al paper dels professionals sanitaris en la promoció d’aquesta eina.

El Registre Nacional de Voluntats Anticipades es consolida com un instrument clau per garantir el respecte als desitjos dels pacients en situacions futures. Les dades del 2023 demostren que cada vegada més andorrans confien en aquesta eina per assegurar que les seves decisions mèdiques es respectin, la qual cosa subratlla la importància de continuar impulsant-ne l’accessibilitat i el coneixement.