Dèficit d’obrers qualificats a la construcció

El sector de la construcció continua sent un puntal clau del creixement econòmic a Andorra, amb una activitat que manté un dinamisme notable, especialment en l’àmbit de l’habitatge residencial. Tot i així, els empresaris del sector han alertat de diverses preocupacions que podrien posar en risc aquesta tendència, segons l’última enquesta de clima empresarial elaborada per la Cambra de Comerç corresponent al primer semestre del 2024.

La manca de mà d’obra qualificada és el principal obstacle que assenyalen les empreses, un problema que afecta un 80% del sector i que s’ha convertit en la principal limitació per al desenvolupament de nous projectes. Aquesta problemàtica no només dificulta l’execució de les obres en els terminis previstos, sinó que també incrementa els costos laborals, ja que moltes empreses es veuen obligades a competir per atraure talent en un mercat cada vegada més restringit.

A aquesta situació s’hi suma l’encariment dels materials i les primeres matèries, que impacta un 71% de les empreses, tot i que aquest problema ha registrat una lleugera millora respecte al semestre anterior. El preu elevat dels materials de construcció, combinat amb les dificultats de transport (esmentades per un 50% del sector), incrementa els costos globals dels projectes, fet que repercuteix directament en el preu final dels habitatges i, per tant, en la capacitat adquisitiva dels compradors potencials.

La construcció d’habitatges continua liderant l’activitat del sector gràcies a una demanda sostinguda, tant local com estrangera, però el seu ritme de creixement comença a mostrar signes de moderació. Aquesta situació respon a diversos factors, entre els quals destaca l’augment dels tipus d’interès, que encareix els crèdits hipotecaris i dificulta l’accés al finançament per part dels compradors. A més, la revisió dels plans urbanístics (POUP) i les suspensions temporals de llicències de construcció han generat incertesa en el mercat, alentint el ritme de nous projectes.

Malgrat aquests factors, els indicadors del primer semestre del 2024 continuen sent positius. El valor afegit brut (VAB) del sector ha crescut un 8,1% en el primer trimestre i un 6,6% en el segon, mentre que el nombre d’assalariats ha augmentat un 7,8%, gairebé doblant el creixement de l’any anterior. Tanmateix, altres dades reflecteixen una desacceleració en alguns segments: les compravendes d’habitatges han caigut un 20,4% interanual, i el volum d’obra contractada ha tendit a estabilitzar-se després de diversos semestres de creixement intens.

Davant la moderació en la construcció d’habitatges, l’obra pública s’erigeix en un element fonamental per assegurar l’activitat del sector. El Govern ha augmentat un 52% la inversió real en el pressupost del 2024, destinant 67,39 milions d’euros a projectes d’infraestructures. Una part significativa d’aquesta inversió (30,5 milions d’euros) es destinarà a la compra i reforma d’immobles per crear un parc públic d’habitatges assequibles, una necessitat urgent en un mercat marcat pels preus elevats.

Aquestes inversions es preveu que compensin parcialment la desacceleració en altres àmbits, contribuint a mantenir un ritme d’activitat sostingut en el segon semestre de l’any. A més, el sector espera una certa recuperació de l’edificació no residencial i de l’obra civil, que han mostrat senyals positius respecte al semestre anterior, tot i continuar per sota de les expectatives del sector.

PERSPECTIVES

Les perspectives empresarials per a la segona meitat del 2024 apunten a un creixement moderat, amb increments en la facturació i els nivells d’ocupació, encara que amb menys intensitat que en períodes anteriors. Els empresaris són optimistes, però assenyalen la necessitat de mesures estructurals per fer front als reptes actuals.

En aquest sentit, la manca de mà d’obra qualificada destaca com una prioritat a abordar. Les empreses reclamen polítiques actives per atreure talent estranger, així com programes de formació per cobrir la demanda local. Paral·lelament, demanen estabilitat reguladora per generar confiança al mercat i garantir que les inversions continuïn arribant al país.

Malgrat les dificultats, el sector de la construcció continua sent un dels pilars fonamentals de l’economia andorrana. Els empresaris confien que amb les polítiques adequades es podrà mantenir aquest dinamisme i consolidar el creixement en un context de desacceleració global.