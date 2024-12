El comerç encara la temporada d’hivern amb optimisme moderat

La temporada ha començat. Amb l’obertura de les pistes d’esquí arrenca una època que a priori és positiva per als comerciants, ja que el país s’omple de visitants i, de retruc, acaba repercutint als comerços, que aquest hivern l’afronten amb bones perspectives.

“L’encarem amb optimisme moderat, esperem que sigui com l’any passat”, relata la presidenta de l’Associació de comerciants de l’Eix Central, Montse Rodríguez. Des d’aquesta entitat creuen que hi ha indicadors positius que fan pensar en una bona temporada perquè l’esquí és un motor econòmic que porta gent i això es pot traduir en vendes, però també apunten que cal ser prudents pel racionament dels consumidors i per la incertesa de l’economia global. “S’esperen visitants perquè Andorra Turisme també fa moltes campanyes, però no sabem si es traduiran en un increment de vendes”, comenta.

“Aquesta època les perspectives són més bones que la resta de l’any”, expliquen fonts de l’associació de comerciants de Riberaygua i Travesseres. “La gran majoria de gent no es mou del centre, però tenim bones expectatives”, manifesten des de l’associació. La majoria de compradors es passegen per l’avinguda Meritxell i Carlemany i això genera que alguns negocis apartats d’aquests carrers quedin una mica desapercebuts, però es mostren “il·lusionats” perquè quan “hi ha molta gent es nota”, ja que s’acaben desplaçant d’un lloc a un altre per “buscar menjar, un producte concret o com que estem digitalitzats la gent ens va trobant”.

Fonts consultades de l’entitat han mencionat que abans de l’arribada de les festes es compren licors especials per les celebracions nadalenques i la resta de l’hivern es venen molts productes de temporada, com per exemple abrics i anoracs. “Som un país d’hivern i tenim un producte d’hivern que té més valor, molta gent ve a buscar-ne per la qualitat, encara que el producte sigui de cost alt, quan hi ha una diferència de preu és que el producte és diferent”, detallen.

La neu jugarà un factor important, especialment al Pas de la Casa. “Les perspectives són bones, dependrà de la neu, però ho tenim tot preparat”, afirma el president de l’Associació de Veïns i Comerciants del Pas de la Casa, Òscar Ramon. “Estem al costat de pistes, si no hi ha neu, potser faran les compres al centre”, especifica Ramon. També volen nevades a l’associació de comerciants de Riberaygua i Travesseres perquè d’aquesta manera “hi haurà més volum de gent”. En la mateixa línia es mostren des de l’Eix Central. “La neu és un element clau pel turisme d’hivern”, l’absència de neu pot tenir un impacte negatiu en la restauració i el comerç”, declara Rodríguez. Tot i això, comenta que el país té altres atractius que poden mitigar un xic la falta de neu, com una bona oferta gastronòmica, una oferta comercial variada, experiències de benestar i el gaudi de la natura.

Alguns comerciants relaten que els últims anys les tendències han canviat arran de l’esclat de la pandèmia. Asseguren que els turistes gasten menys perquè ho fan d’una manera més racional o perquè les compres per internet han crescut. “Hi ha un abans i un després de la pandèmia, va fer mal al comerç i ens ha costat recuperar-nos. L’any passat la temporada va ser bona, per això som optimistes”, assegura Rodríguez.