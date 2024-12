Un quart implicat en el cas de les targetes client s’entrega a la policia

La policia ha detingut aquesta setmana un quart implicat en el cas de l’ús fraudulent de targetes de facturació d’estacions de servei que va suposar l’arrest de tres persones més el 2 de desembre passat. A aquest home, de 46 anys, se’l va arrestar dimecres al migdia també com a presumpte autor d’un delicte contra l’ordre socioeconòmic, per la relació que tenia amb els fets. La detenció es va efectuar per ordre de la Batllia, una vegada judicialitzada la investigació, quan l’implicat es va presentar al despatx central de la policia sabent que se l’estava buscant.

L’home hauria fet servir, almenys una vegada, una de les targetes client furtades per omplir el dipòsit d’una furgoneta i també hauria acompanyat una de les persones detingudes la setmana passada a fer diverses compres en diferents estacions de servei. En l’escorcoll al seu domicili es va trobar una targeta de facturació. Per tot plegat, els investigadors el consideren un col·laborador necessari del treballador del taller mecànic que sostreia les targetes client dels vehicles en reparació amb les quals es van fer compres, sobretot de tabac, valorades en uns 22.000 euros.

La policia indica que la investigació es va iniciar arran de diverses denúncies que es van interposar entre els mesos d’octubre i novembre. Com que es tractava de targetes de facturació, les víctimes no s’adonaven que se’ls carregaven imports desmesurats fins al mes següent.

Cal recordar que el 2 de desembre es va detenir un home de 55 anys treballador d’un taller mecànic per haver fet servir de manera fraudulenta targetes client d’estacions de servei que les empreses utilitzen normalment per fer el ple de carburant en benzineres. L’home furtava les targetes que els clients del taller mecànic havien deixat dins dels vehicles en reparació i les emprava per adquirir grans quantitats de tabac fent diverses compres d’un màxim de 10 cartrons a botigues de benzineres.

SALUT PÚBLICA

Aquesta setmana, la policia ha detingut dues persones més com a presumptes autores de delictes contra la salut pública. En el primer cas, es tracta d’un turista de 18 anys que va ser arrestat dijous al matí quan accedia al país per la frontera francoandorrana amb una pastilla d’èxtasi. El segon detingut és un home de 33 anys a qui es va controlar la matinada de divendres a Encamp quan els agents el van veure conduir de manera erràtica per la CG-2. Es trobava en possessió d’una pastilla i mitja d’èxtasi i va donar positiu en drogues al volant. Per conduir sota els efectes de les drogues, també se l’acusa d’un delicte contra la seguretat col·lectiva.

Finalment, un conductor de 31 anys va ser detingut la matinada de dimecres a Canillo amb una taxa d’alcoholèmia de 2,50. La policia el va aturar a les Bordes d’Envalira després de veure’l conduir en sentit ascendent per la CG-2 envaint el carril contrari.