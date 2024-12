Nova estació transformadora de FEDA al centre de la capital

FEDA ha iniciat ja els tràmits per poder construir una estació transformadora (ET) a la zona del centre històric d’Andorra la Vella. Així, ja ha convocat el concurs per adjudicar aquests treballs, que serviran per fer una estació transformadora “moderna i actualitzada en ple centre històric”, a la plaça Rebés.

D’aquesta manera, segons informen des de la companyia, es reforçaran les infraestructures elèctriques i s’ampliarà el servei en una zona on actualment els propietaris dels edificis amb instal·lacions més antigues i els de nova construcció estan actualitzant també les seves instal·lacions elèctriques i, per tant, “és idònia una ET com aquesta”. Amb la nova instal·lació es descarregaran les altres de la zona existents i es podrà avançar cap a aquesta adaptació. De fet, des de FEDA defensen que permetrà “mantenir la qualitat del servei a la zona donant resposta a les seves necessitats”.

El projecte preveu la construcció de l’estació transformadora a la plaça Rebés, a l’interior de la baixada a l’aparcament comunal, amb accés des de la rampa del pàrquing comunal (per a l’accés de personal de FEDA i material un cop estigui en funcionament). La superfície construïda serà de gairebé 44 metres quadrats.

Aquesta infraestructura, segons manifesta FEDA, serà “singular perquè quedarà soterrada i oculta, amb solera, murs i coberta de formigó armat”. Els materials de construcció seran no combustibles. Estarà protegida de les inundacions i filtracions. Un cop acabada l’obra, la plaça disposarà de la mateixa superfície que hi havia anteriorment i sense modificació de cota, mantenint el mateix pas per als serveis i sortides de socors.

L’espai on s’ubica l’ET és públic i ha estat cedit pel comú d’Andorra la Vella mitjançant un conveni de col·laboració.

L’objectiu és dur a terme l’obra abans de l’estiu i fer-la en només tres mesos, per minimitzar l’afectació de l’activitat habitual que hi ha a la plaça. La meitat de l’espai públic quedarà afectat per les obres. No hi haurà afectacions de trànsit més enllà d’algun breu tall puntual.

Aquesta és una obra inclosa en el pla d’inversions de distribució de FEDA, que permetrà afrontar, més endavant, més millores a la xarxa.