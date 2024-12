La inflació d’alguns productes afecta a l’alça el cost dels menús de Nadal dels restaurants

Són molts els restaurants que ja ho tenen tot a punt per acollir les desenes de comensals que passaran pels seus menjadors per celebrar els dies de Nadal i de Cap d’Any amb la família o amb els amics. El problema amb el qual s’han trobat és que l’augment de preu d’alguns aliments bàsics com, per exemple, el peix o la carn els han obligat a prendre mesures com ara apujar el preu dels plats o dels menús, o a reduir beneficis per tal de mantenir el cost a ratlla per als clients.

El restaurant Can Manel d’Andorra la Vella és un exemple de la primera mesura, ja que la inflació fa augmentar “cinc euros els menús de Nadal i quinze els de Cap d’Any”, que es queden en 120 euros per persona el dia 24 i 25, i en 195 euros el dia 31, segons va explicar la gerent del local. Tot i la pujada, el restaurant de la capital va celebrar que ja tenen pràcticament totes les taules reservades, especialment les del dia 31, que “s’esgoten sempre de seguida”, va explicar la responsable.

A la Massana, des de la Borda Xicoies (Antiga Borda Raubert) van explicar que també han hagut de fer ajustaments als preus d’alguns plats pel cost d’algunes primeres matèries, com ara “el xai, el peix o la carn de vaca”. En conseqüència, han ajustat el preu de cada plat de la carta a la inflació. Així i tot, van afegir que també tenen gairebé totes les taules ocupades.

La Borda Xixerella, també a la Massana, ha optat per l’altra possibilitat i ha decidit reduir marges de benefici a canvi de no augmentar el preu de la carta. El motiu, segons van apuntar, és que “nosaltres treballem molt amb gent d’aquí que ve sempre i no podíem apujar el preu”. A més, en els tres casos no s’ha deixat d’oferir cap producte ni que el preu hagi augmentat.

El dia de Cap d’Any també va lligat amb la festa. Enguany l’Abarset oferirà per primera vegada la festa de benvinguda al nou any de diverses maneres. Tal com informen, hi haurà una festa des de les quatre fins a les deu de la nit per 20 euros. En segon lloc, l’Abarset oferirà l’après-ski, el sopar i l’after party per 200 euros per persona. I per a aquelles persones que només vulguin festa hi haurà tres consumicions, cotilló i ressopó a un preu de 90 euros.

A Unnic els preus per la festa de Cap d’Any varien segons la butxaca de cadascú. Les entrades generals més barates es troben a la seva web per 75 euros (125 si es compra a la porta el mateix dia) i arriben fins als 1.440 per una taula “VIP Vibranium” per a quatre persones com a màxim. Pel que fa a l’oferta gastronòmica, el menú de Cap d’Any surt per 299 euros, mentre que el dinar de Nadal són 145 i el sopar surt per 195 euros. Des de l’empresa van confirmar que bona part de les taules ja estan reservades, però encara en queden unes quantes de disponibles per als dies 24, 25 i 31.