Falten especialistes a la Fundació Meritxell

La directora general de la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell, Celine Mandicó, va exposar ahir als mitjans la dificultat per cobrir places d’especialistes. La cobertura més complida afecta les places de logopedes, fisioterapeutes i terapeutes ocupacionals. “Ens estem trobant amb dificultats per cobrir vacants de determinades especialitats. A poc a poc anem cobrint llocs, però en aquest moment encara ens en queden un parell per cobrir. Quant a atenció directa, però, no detectem una rotació important. Això sí, estem d’acord en el fet que, si les condicions laborals i els salaris fossin els òptims, podríem fidelitzar més el personal de la fundació”, va indicar Mandicó, que va reclamar al Govern un augment del pressupost amb què treballa l’entitat.

Les paraules de Mandicó s’emmarquen en la visita que va rebre la Fundació Meritxell per part del cap de Govern, Xavier Espot, els ministres d’Educació i Afers Socials (Ladislau Baró i Trini Marín) i els secretaris d’Estat de les respectives carteres (Josep Anton Bardina i Ester Cervós). Tots van mantenir una trobada amb l’equip i els usuaris del centre de servei ocupacional de Xeridell.

Marín va fer valdre “el suport” que ofereix l’executiu “tant a les persones que treballen en aquesta fundació com als seus usuaris i les seves famílies”. “El suport és transversal perquè implica la feina dels ministeris d’Educació i Afers Socials, però també Presidència, per tota la qüestió de reinserció laboral”, va apuntar la ministra. El Govern i la fundació estan pendents de tancar una renegociació del conveni que hauria d’haver finalitzat ja, però, finalment, la fi de l’acord s’ha ajornat un parell de mesos. “Per fer-ho de pressa i malament hem decidit allargar-ho un temps més.”

Marín, preguntada per la possibilitat dels treballadors de les parapúbliques que no són funcionaris de prejubilar-se, va assenyalar que “el pla de jubilació del Govern està estructurat per als empleats que són funcionaris; a més, des del 2025 no hi ha prejubilacions”. Pel que fa a l’estudi de les graelles salarials de l’administració (que ha de determinar l’adequació entre remuneració i responsabilitat), la ministra va avançar que l’informe que ha encarregat Funció Pública “està a punt d’arribar, per tant, el calendari es complirà”.

Durant la visita, i com es fa cada any per Nadal, el Govern va obsequiar la fundació amb un regal que sigui útil per millorar el servei: en aquest cas, l’oferiment ha estat un dispositiu portàtil per a la teràpia d’ultrasons (Globus Medisound 3.000), que s’utilitza per tractar inflamacions musculars, tendinopaties i altres problemes musculoesquelètics (estimula la regeneració de teixits i alleuja el dolor). El dispositiu funciona a través de l’aplicació de gel conductor, que facilita la transmissió de les ones ultrasòniques. La visita institucional va acabar amb un qüestionari dels usuaris a les autoritats.