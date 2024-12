Dies assolellats i augment de les temperatures

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El cap de setmana comença assolellat i fresc, després de les nevades d'aquests dies. A la tarda, però, una pertorbació pot deixar el cel mig cobert i febles precipitacions en forma de neu al nord del país, per sobre dels 1.200 metres, que s'allargaran fins a la primera meitat de la nit, segons informa el servei meteorològic. Les temperatures encara es mantindran baixes, respecte als dies vinents, amb mínimes de -8 graus al Pas o -2 a la capital, i màximes que no superaran els 6 graus a 1.500 metres o 8 graus a Andorra la Vella. El vent serà feble de component oest, però en altitud les ràfegues, al llarg del cap de setmana, poden arribar als 40 quilòmetres per hora.

Diumenge al matí poden caure alguns flocs de neu a l'extrem nord del país, però a partir de la tarda el sol guanyarà presència i es mantindrà fins a mitjan de la setmana vinent, on un front podria deixar febles precipitacions a partir de dijous. Les temperatures aniran a l'alça amb valors mínims de -9 graus al Pas el diumenge, que es convertiran en 2 graus positius el dimarts, o 0 graus a Andorra la Vella. Les màximes s'enfilaran fins als 7 graus al Pas, els 12 graus a 1.500 metres, o els 13 graus a la capital.