Andorra respon a l’emergència de Gaza amb 25.000 euros

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El Govern va anunciar ahir l’arribada a un acord per atorgar una contribució voluntària de 25.000 euros a favor de l’Agència de les Nacions Unides per als Refugiats de Palestina al Pròxim Orient (UNRWA). L’aportació es farà en concepte d’ajuda humanitària d’emergència en resposta a la crida llançada per l’escalada de violència viscuda la Franja de Gaza.