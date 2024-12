Air Nostrum cancel·la els vols a l’aeroport per “raons tècniques”

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La companyia aèria Air Nostrum, que opera els vols des de Madrid i Palma fins a l’aeroport d’Andorra-la Seu, va cancel·lar ahir tots els vols que havien d’aterrar i sortir des de la Seu per “raons tècniques”, segons va informar la companyia. El vol de Palma, que havia d’aterrar a les 10.10 hores, va ser cancel·lat, fet que va provocar que l’avió que havia de fer el trajecte a la inversa no estigués a la Seu d’Urgell i obligués a cancel·lar el vol de tornada. El mateix fet va passar amb el vol provinent de Madrid. “A les 11.50 hores ens han enviat un correu dient que el vol estava cancel·lat per raons tècniques”, va afirmar una afectada.

Air Nostrum va assegurar que els passatgers van ser reubicats. Els que volaven des de Palma es van desviar a l’aeroport de Lleida Alguaire, i amb autobús fins a la Seu, mentre que els usuaris que feien el vol a Madrid van ser reubicats a l’aeroport de Barcelona, i el trajecte fins al Pirineu el van fer amb autobús, posat per la companyia. “Després d’esperar dues hores a la cua d’atenció al client m’han dit que marxés a casa perquè no posarien cap vol més, m’han informat que ens reubicaven al vol que surt de Madrid a les 19.05 hores i que arriba a Barcelona a les 20.20 hores”, va dir una damnificada.