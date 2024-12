Acordada una comissió d’estudi d’ordenació del territori

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Els grups parlamentaris de Demòcrates, Concòrdia, el Partit Socialdemòcrata, Ciutadans Compromesos i Andorra Endavant, i el conseller general no adscrit, Víctor Pintos, han acordat constituir una comissió d’estudi que analitzi les accions i les mesures tècniques que es podrien implementar en relació amb l’ordenació del territori i l’urbanisme. En un context de creixement urbanístic, l’objectiu és assegurar que es desenvolupa de forma sostenible, preservant l’entorn i els recursos naturals i aportant solucions a les necessitats reals dels ciutadans.

La comissió d’estudi haurà d’analitzar, entre altres, la normativa nacional i comunal vigent en matèria d’ordenació del territori i l’urbanisme, les revisions dels plans d’ordenació i urbanisme parroquials (POUP) aprovats fins avui i les dades dels darrers cinc anys sobre llicències concedides de construcció i urbanisme, facilitades pels comuns. També els estudis de capacitat de càrrega parroquials, l’estudi de capacitat de càrrega nacional que elabori el Govern i qualsevol altra informació disponible relacionada amb el creixement urbanístic i els recursos disponibles. A més, podrà sol·licitar els assessoraments que es considerin escaients. I amb tota aquesta informació, la comissió d’estudi haurà d’emetre un informe amb totes les conclusions; és a dir, el conjunt d’accions i mesures tècniques que es podrien adoptar per promoure un creixement urbanístic ordenat, sostenible i adequat amb l’entorn, a mitjà i llarg termini. Un informe que podria servir de base per a una eventual modificació de la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme (LGOTU), si hi ha consens parlamentari.