El ‘no’ s’imposa discretament al pati de butaques

Sorpresa inesperada al preàmbul del debat. El Col·legi d’Economistes d’Andorra, havent ja reunit i anunciat la participació d’un grup de ponents de primer nivell (primera satisfacció per al públic), ahir, abans d’arrencar la taula rodona, va proposar una petita activitat significativa: votar a favor o en contra de l’acord a través del mòbil. Els assistents al col·loqui podien accedir a una enquesta gràcies a un codi QR instal·lat al lateral de les butaques. I el públic va complir, va votar. Encara quedava, però, una sorpresa complementària: tornar a posicionar-se –sí, no o vot en blanc– al final del debat, amb els arguments d’una part i d’altres estesos. El vot, ja es va precisar, era totalment confidencial.

El resultat va aixecar cert rebombori. La primera votació –la més freda– va tancar-se amb una victòria discreta del no (51%). El sí va sumar el 43% dels vots i la resta van ser en blanc (6%). La segona tanda de vots va quedar més ajustada: el no també va guanyar (48%), però el sí va mossegar clarament (47%). Empat tècnic, pràcticament. Així, es va poder copsar la temperatura del carrer, la de la societat civil, on el no, que fins ara semblava clarament avançat, manté una posició més moderada, no tan disparada.

Cal afegir, però, dos detalls del context de la votació. Durant el segon torn, una petita part del públic ja havia marxat. I el perfil dels votants reunits al pati de butaques no es pot dir que fos altament divers: el convocant del debat, fet i fet, va ser el Col·legi d’Economistes, que, per cert, se situa obertament al bàndol del sí, tal com va explicar Antoni Bisbal, el degà.