Pere Baró carrega contra Govern pel nomenament de Pallarés a l’Institut de les Dones

El Partit Socialdemòcrata acusa el Govern de “nepotisme” en el nomenament de la nova secretària general de l’Institut Andorrà de les Dones (IAD), Judith Pallarés. Segons el conseller general socialdemòcrata Pere Baró, la designació ha estat realitzada “a dit” i “respon a la utilització d’organismes públics com a moneda de canvi per pagar favors que es deuen”. El president del partit va lamentar de la mateixa manera que no s’hagi pensat en algunes de les persones que treballaven dia a dia a l’organisme des de la seva creació i que formaven part de l’equip de Montserrat Rochera.