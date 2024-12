Els tres peruans tindran l’opció de seguir al país

Els tres treballadors peruans que van denunciar públicament abusos laborals podran quedar-se a Andorra si una empresa els dona feina i aconsegueixen un nou contracte. Segons va explicar ahir la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, hi ha precedents en què altres empreses han donat oportunitats a persones en situacions similars. A més, van assegurar que podran comptar amb el suport d’Afers Socials per fer front a les seves necessitats fins que regularitzin la seva situació laboral.

El cas ha posat en el punt de mira una empresa reincident en irregularitats laborals, que ja va ser investigada per Treball. Marsol va confirmar que aquesta empresa ja havia estat sancionada i va avançar que tornaria a ser multada. “Aquest tipus de pràctiques són tristes i inacceptables, i no les permetrem”, va declarar. Malgrat això, la ministra va subratllar que aquestes situacions no són habituals i va defensar la bona praxi de la majoria d’empresaris del país.

“Situacions com aquesta no ens agraden, són tristes i el Govern no les pot permetre”

Conxita Marsol, Ministra de Treball





La titular de Treball va explicar que el Govern està treballant en reformes per combatre aquestes situacions. Una de les mesures en estudi preveu retirar el permís de contractació a les empreses que reincideixin en pràctiques abusives. Encara que aquesta normativa no s’aplicarà en aquest cas concret, Marsol va assegurar que la multa seria més elevada gràcies a l’antecedent. També va recordar que la llei òmnibus ja preveu que aquesta mena de contracte no sigui possible, perquè es tracta de situacions en què aquestes persones “depenen de l’empresa” i queden “desemparades” si se’n desentén. “Volem evitar aquestes situacions”, va apuntar.

Amb aquest cas sobre la taula, Marsol va assegurar que continuaria parlant amb les parts implicades per garantir que es prenguin les mesures necessàries per evitar que situacions com aquesta es repetissin. La ministra també va recordar un altre cas d’una empresa que va ser sancionada per reincidència. Després d’una reunió amb el gerent, aquesta empresa no va tornar a incórrer en cap irregularitat, un fet que va qualificar d’un exemple positiu de correcció d’actituds. Marsol va reiterar que el Govern treballa perquè no es repeteixin situacions i va destacar que la majoria d’empresaris actuen bé i respecten la normativa, que en cap cas és una pràctica generalitzada.