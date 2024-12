Dos arrestats per possessió d'èxtasi

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Dues persones han estat arrestades com a presumptes autores de delictes contra la salut pública per possessió de drogues. El primer va ser un turista, de 18 anys, al qual se li va decomissar una pastilla d'èxtasi quan intentava accedir al Principat per la frontera amb França. El segon cas és un home, de 33 anys, que va ser intervingut per la policia quan circulava de manera erràtica per la CG2, a Encamp. Durant el control es va trobar una pastilla i mitja d'èxtasi, i va donar positiu en drogues al volant. Per aquest motiu, també se l'acusa d'un delicte contra la seguretat col·lectiva.

També es va detenir, dimecres a Canillo, un conductor de 31 anys per circular amb una taxa d'alcoholèmia de 2,50. La policia el va aturar a Bordes d'Envalira, després de conduir per la CG2, envaint el carril contrari.