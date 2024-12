"S'entrega" un quart implicat en el cas del frau amb targetes client de benzineres

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Un quart implicat en el cas de l'ús fraudulent de targetes de facturació d'estacions de servei va ser arrestat dimecres al matí. Segons el comunicat de la policia, l'home, de 46 anys, acusat com a presumpte autor d'un delicte contra l'ordre socioeconòmic, es va entregar, al despatx del cos policial, conscient que se l'estava buscant. Una detenció que es va produir per ordre de la Batllia, després de judicialitzar la investigació.

El comunicat informa que l'arrestat va fer servir, com a mínim una vegada, una de les targetes client robades per omplir el dipòsit d'una furgoneta. A més, va acompanyar una de les persones detingudes a fer diverses compres en diverses estacions de servei. El cos va escorcollar el seu domicili i es va trobar una de les targetes de facturació, per la qual cosa se'l considera un col·laborador del treballador del taller mecànic que furtava les targetes client dels vehicles en reparació, per fer compres, valorades en uns 22.000 euros.

La investigació es va iniciar arran de diverses denúncies que es van interposar entre l'octubre i el novembre, i que va suposar l'arrest de tres persones el passat 2 de desembre.