Un camió d’ajuda andorrana a València és obligat a pagar l’IVA a la frontera espanyola

Un vídeo viral a les xarxes socials genera controvèrsia després que un camió carregat amb ajuda humanitària destinada a les víctimes de la dana a València hagi hagut de pagar 400 euros d’IVA per travessar la frontera amb Espanya. La situació provoca indignació entre els afectats i els voluntaris andorrans que organitzen l’enviament, amb donacions de particulars i empreses del Principat.

Tamara Sancho, veïna de València i col·laboradora en la recepció de les donacions, qualifica els fets de “vergonyosos”. “Aquesta gent sacrifica temps i diners per ajudar-nos i l’Estat respon així. No és el moment de cobrar impostos”, afirma. El camió transporta matalassos, somiers i estufes, tots destinats a famílies que encara pateixen els efectes del desastre natural. Sancho assenyala que fa tres setmanes un altre camió amb donacions andorranes va travessar la frontera sense pagar impostos i tem que situacions com aquesta desincentivin futures ajudes. “Amb accions com aquestes ens juguem que Andorra deixi d’enviar-nos suport”, lamenta.

Per la seva banda, l’Agència Tributària espanyola explica que les importacions humanitàries han d’estar gestionades per organismes oficials o benèfics reconeguts. Segons les autoritats, el camió no compleix els requisits, fet que obliga a aplicar la normativa vigent. La polèmica evidencia les dificultats administratives que afronten els voluntaris.