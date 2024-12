Trencar barreres amb l’art

Publicat per Zaida BorrellAgències Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El programa SuperArte va ser un èxit ahir a la tarda, ja que molta gent es va apropar a seguir les actuacions musicals que els artistes amb discapacitat havien preparat per al públic. Diversos artistes musicals inclusius van pujar dalt de l’escenari del Centre de Congressos d’Andorra la Vella a les set de la tarda per demostrar que ells també poden tocar qualsevol instrument. La Fundació SIFU, en col·laboració amb el comú d’Andorra la Vella i la Fundació Privada Nostra Senyora Meritxell, va presentar el programa SuperArte, un projecte inclusiu que utilitza l’art i la tecnologia com a eines de transformació social, promovent la integració social i laboral de persones amb discapacitat. A més de l’espectacle, també va haver-hi una presentació de la fundació amb la finalitat que en el futur SIFU pugui desenvolupar més formacions al Principat, juntament amb altres entitats del país. I és que aquesta entitat treballa amb la integració social i laboral de les persones amb discapacitat a través de formacions.