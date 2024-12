Sis establiments més de l'Andorra Selected

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

L'Andorra Selected suma sis nou membres a la seva família. Es tracta dels restaurant Beç i Celler d'en Toni i les botigues Centre Júlia, Tag Heuer, Vasari i Lottusse. Amb aquestes incorporacions ja són 33 els establiments i negocis que han estat reconeguts amb el distintiu d'excel·lència turística "que acredita la seva oferta prèmium".

El ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, els ha fet entrega de la placa que els identifica com a membres, en un acte que s'ha celebrat aquest migdia, i ha recordat que "aquesta distinció no és només un reconeixement, sinó també una oportunitat de projectar al món el millor d'Andorra i de posicionar el nostre país com una destinació prèmium".