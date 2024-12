Sense èxit en la recerca de la parella desapareguda

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Els bombers i la gendarmeria francesa van continuar sense èxit la recerca dels dos excursionistes catalans desapareguts des de dissabte a l’Arieja. Cinc gendarmes els van buscar ahir per la ruta que havien previst fer, i cinc més van seguir en direcció Acs, per si es van desorientar pel mal temps. Els equips van accedir a les cinc cabanyes que hi ha a la vall per comprovar que no s’haguessin resguardat en una d’elles, però no van trobar cap rastre. Dimarts van trobar el cotxe dels desapareguts al Pla de Peyres, l’últim lloc on es pot accedir en vehicle, amb un gos a dins. La recerca es reprendrà avui.

Els dos desapareguts són la manresana Txell Fusté, propietària d’un gimnàs a la capital del Bages, i el gironellenc Esteve Carbonell. Tots dos molt experimentats.