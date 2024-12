Salut inclourà o ampliarà les prestacions a la cartera de serveis de la CASS

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La ministra de Salut, Helena Mas, va avançar algunes de les línies d’actuació que el ministeri té previstes per a l’any que ve. En concret, es pretén millorar els sistemes d’informació i registres; incloure o ampliar les prestacions a la cartera de serveis de la CASS; implementar avenços en matèria de salut mental, i continuar amb les accions de promoció de la salut i d’hàbits saludables. Durant la reunió de seguiment del pacte nacional per a la qualitat, l’eficiència i la sostenibilitat del sistema sanitari, Mas també va exposar les accions fetes des del seu ministeri, com ara la posada en marxa de la Línia verda per prevenir conductes suïcides i el xat de suport emocional per a joves; l’adquisició d’un TAC i un mamògraf nou, entre d’altres que permeten millorar l’hospital.

A la trobada d’ahir van participar una vintena de persones amb representants de la CASS, el SAAS, dels col·legis professionals de l’àmbit de la salut, dels centres sociosanitaris i dels grups parlamentaris i partits polítics. La setmana vinent està prevista una segona reunió amb la resta de representants.