El límit per caçar sota els efectes de l’alcohol es fixa en 0,5 grams per litre de sang

El Govern ha introduït mesures més estrictes per evitar que es practiqui la caça sota la influència de l’alcohol, drogues tòxiques o substàncies que alterin la capacitat d’obrar. Les noves disposicions legals estableixen que les persones caçadores no podran superar una taxa d’alcoholèmia de 0,5 grams per litre de sang mentre estiguin exercint l’activitat. A més, es prohibeix totalment caçar si es troben sota els efectes de drogues o altres substàncies que afectin les seves facultats. Així ha quedat marcat en el text tancat a la comissió de Política Territorial, Urbanisme i Medi Ambient que ha tractat el projecte de llei de caça.

Els controls, que poden ser sol·licitats pel cos de banders i realitzats per la policia, s’aplicaran en tres supòsits principals: quan la persona caçadora estigui implicada en un accident, quan presenti símptomes evidents d’intoxicació o quan es faci un control preventiu ordenat per les autoritats competents. Les proves es realitzaran amb aparells homologats, i en cas de desacord amb el resultat es podrà sol·licitar una analítica de sang en un centre sanitari. Si el resultat d’aquesta prova és positiu, la persona caçadora haurà d’assumir-ne el cost.

L’incompliment d’aquestes prohibicions pot comportar responsabilitats penals, així com sancions econòmiques i administratives. Les autoritats han justificat aquestes mesures per garantir la seguretat durant l’activitat cinegètica i prevenir accidents que posin en risc les persones i la fauna.

Aquestes restriccions responen a l’augment de la conscienciació social sobre la importància de practicar la caça de manera responsable, seguint els principis de seguretat i respecte per l’entorn natural.

RESERVA D’ESMENA

El grup parlamentari Andorra Endavant, a través del conseller general Marcos Monteagudo, ha presentat una reserva d’esmena al projecte de llei de la caça per reconsiderar els límits d’alcoholèmia establerts en el text. Actualment, el projecte fixa una taxa màxima d’alcoholèmia de 0,5 g/l de sang per portar o utilitzar armes, límit que ja suposa un delicte penal. Aquesta mesura contrasta amb el Codi de Circulació andorrà, que reserva aquesta tipificació penal per a nivells iguals o superiors a 0,8 g/l, considerant els valors entre 0,5 i 0,8 g/l sancions administratives.

La proposta, que ha estat impulsada després de la crida feta per la Federació Andorrana de Caça i Pesca, busca una homogeneïtzació entre la legislació vigent en matèria de circulació i les normatives aplicables a la caça. Segons Monteagudo, diversos grups parlamentaris de l’oposició han expressat preocupacions similars, “tot i que han cedit davant de les pressions governamentals i del col·lectiu afectat”.

En el seu escrit, el conseller d’Andorra Endavant destaca que en altres àmbits legislatius ja s’ha buscat una coherència amb les regulacions d’estats veïns, com ara Espanya, on els límits d’alcoholèmia per a la caça s’equiparen als de la conducció. Per això, l’esmena proposa que aquest enfocament també s’adopti a Andorra, oferint una legislació més coherent i comprensible.

La reserva d’esmena demana que el tema sigui debatut a la sessió del Consell General del 19 de desembre, oferint així un espai per valorar els canvis proposats i considerar les implicacions per al col·lectiu caçador i per a la seguretat pública.