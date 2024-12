Les estacions obriran 200 quilòmetres de pistes dissabte

Grandvalira, Pal Arinsal i Ordino Arcalís continuen ampliant progressivament el nombre de pistes obertes a mesura que els equips de terreny van habilitant-les. Amb les nevades dels últims dies, les d’ahir i les que es preveuen per avui, juntament amb les baixes temperatures que permeten produir neu de cultiu, les previsions per aquest cap de setmana a les estacions d’Andorra són positives, amb bon temps i una gran oferta d’esquí. Entre els tres dominis sumaran més de 200 quilòmetres de pistes a partir de dissabte i gruixos de neu que superen el metre en alguns sectors.

Grandvalira, que va donar el tret de sortida a la temporada diumenge passat, ha anat ampliant aquests dies el nombre de pistes disponibles. Ahir tenia pràcticament 80 quilòmetres de pistes obertes, amb la connexió esquiable entre tots els sectors des de dimarts. La previsió és que de cara al cap de setmana estiguin habilitats un total de 132 quilòmetres de pistes a Grandvalira, els quals es continuaran ampliant progressivament, i els gruixos són de fins a més de 100 centímetres de neu pols. Per la seva part, Pal Arinsal va iniciar la temporada dilluns, també amb una obertura progressiva, i actualment compta amb el 68% de les pistes obertes i el 63% dels remuntadors operatius, així com gruixos de fins a 80 centímetres de neu pols. La previsió és anar augmentant la xifra els pròxims dies i de cara al cap de setmana s’arribarà a estar a pràcticament al 100%, tant de pistes com d’instal·lacions, entre les quals hi haurà el telefèric que uneix els dos sectors, el qual estarà operatiu a partir d’avui. Ordino Arcalís, que també va encetar la temporada dilluns i disposa actualment de gruixos de fins a 100 centímetres de neu pols, té previst habilitar pràcticament el 100% de les pistes i remuntadors a partir de dissabte.

La informació de les condicions d’obertura s’anirà actualitzant a les webs i a les xarxes socials de les estacions.

Ordino Arcalís, Pal Arinsal i Grandvalira tenen un gran ventall de propostes alternatives a l’esquí que permeten gaudir de la neu d’una manera diferent i que ja estan disponibles. Així, tant les activitats com els 87 punts de restauració repartits pels tres dominis estaran pràcticament el 100% operatius aquest cap de setmana. En aquest sentit, Grandvalira compta amb les activitats de motos de neu (Grau Roig), múixing (el Tarter i Grau Roig), el Mon(t) Magic Family Park de Canillo amb la tirolina i el Màgic Gliss, així com les sortides guiades amb raquetes de neu, entre altres propostes. A Pal Arinsal, hi ha operatives el 100% de les activitats, entre les quals destaquen la tirolina Big Zip, el Tubbing i la pista de trineus, juntament amb les sortides amb raquetes de neu guiades. Finalment, a Ordino Arcalís es poden fer sortides guiades amb raquetes al port del Rat.