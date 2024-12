L’USdA clama contra el tracte a treballadors sud-americans

La Unió Sindical d’Andorra (USdA) va denunciar ahir el frau que han patit tres treballadors peruans per part d’una empresa andorrana. El sindicat va assenyalar l’empresa Construart per oferir una feina estable al Principat a treballadors extracomunitaris sota la promesa d’un futur millor que acaba convertint-se en un engany que aboca els empleats a una situació de desemparament total i precarietat. El cas denunciat afecta tres peruans contractats (Hugo Alcides, Jimmy Calderón i Aldair Almaras) a través del règim de treballadors desplaçats. Aquest règim obliga l’empresa a pagar el desplaçament d’arribada al país, primer fet que no va succeir.

“He treballat en diversos països. És la primera vegada que em passa això i és aquí”

Hugo Alcides, Treballador afectat



“Per incompliment i falta de responsabilitat hi ha treballadors de primera i de segona”

Eduard Coll, Advocat de l’USdA





Els enganys i la mala praxi s’han donat durant tota la relació dels treballadors amb l’empresa. El gir final va ser l’acomiadament abrupte (comunicat verbalment hores d’abans de la finalització de la feina). Altres fets denunciats són de caràcter informatiu, és a dir, de falta de transparència: als assalariats no se’ls va comunicar, per exemple, que el contracte laboral només tenia una durada de sis mesos (el primer contracte –fictici– deia que el temps de durada de la feina era indefinit). Aquest primer contracte, a més, estava signat per una empresa peruana desconeguda pels treballadors. Els peruans afectats han treballat a Andorra durant quatre mesos. Un cop van rebre la notificació de l’acomiadament, l’empresa els va prometre que els reubicaria en una altra feina, però tampoc es va complir aquest fals compromís. Cal dir que Construart és l’empresa que gestionava la situació laboral dels treballadors, no pas la que els ordenava pròpiament les tasques a desenvolupar (aquesta era Telexarxes, segons informa el sindicat). Durant el temps que han pogut treballar al Principat, els empleats peruans han atès tasques de construcció (com ara les obres del nou Estadi Nacional, a Encamp).

Una altra denúncia que fan els afectats és la manca de condicions de seguretat a l’hora de practicar determinades feines (seria el cas dels treballs verticals, per exemple). Les hores extres –van indicar– tampoc eren remunerades en consonància amb el que marca la llei. El salari, a més, els era pagat en efectiu. Tota la pràctica fraudulenta va anar acompanyada de falta de documentació i orientació laboral. L’oferiment final de l’empresa de gestió són 300 euros per poder retornar al Perú (els bitllets costen entre 800 i 1.200 euros). L’advocat de l’USdA i assessor dels treballadors –Eduard Coll– assegura que se’ls ha abocat “als llimbs” i ara estan aturats al país: “No tenen diners ni per menjar.” El 19 de desembre els caducarà el permís de treballador desplaçat. “No pot ser que per incompliment i falta de responsabilitat d’algunes empreses del país hi hagi treballadors de primera i segona categoria. Aquests senyors no se senten igualats amb els treballadors andorrans”, va dir Coll. “El treball no té fronteres. He treballat en diversos països. Sempre he assumit les meves obligacions i les empreses han complert les seves. És la primera vegada que em passa això. I em passa aquí”, va lamentar Alcides.

CONTRACTES EN ORIGEN PER GARANTIR ESTABILITAT LABORAL El Govern treballa amb els països fronterers veïns per aplicar, en un futur, la modalitat de control migratori que implica la contractació en origen. Aquesta modalitat afectarà els ciutadans extracomunitaris que vulguin venir al Principat i, segons el portaveu del Govern, Guillem Casal, aquesta futura norma servirà per garantir una “perspectiva professional estable i continuada en el temps”. Malgrat tot, el procés per poder implementar aquesta modalitat és una feina que s’ha de fer “pas a pas” perquè implica una “logística feixuga”. A més, caldrà “tenir en compte les administracions andorranes” i tot un conjunt d’actors amb els quals s’haurà d’acordar la lletra petita de la normativa. Dels actors amb els quals s’haurà de negociar n’hi ha dos d’eminents: el govern espanyol i el govern francès, perquè els treballadors extracomunitaris que es dirigeixin a Andorra “hauran de transitar, primer, per Espanya i França”. Ara bé, tal com va dir Casal, també “haurem de tenir en compte els països on es farà aquesta contractació en origen”. “Solucions com les que va exposar el cap de Govern ens permeten institucionalitzar aquests processos de contractació en origen.” Quant al context dels treballadors que arriben al Principat per cercar una feina, Casal, en la línia del que va dir el cap de Govern a Diari TV, va reiterar que les situacions viscudes per aquests ciutadans no són “alarmants ni dramàtiques”. El portaveu del Govern va demanar tractar la qüestió amb “cautela” i “elements de certesa”. “Demanen que s’informi des de la màxima veracitat per no generar situacions d’alarma”.