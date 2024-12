L'atur baixa a 276 persones al mes de novembre

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La xifra d'atur ha tingut un descens significant durant el mes de novembre, i se situa en 276 persones en recerca de feina a Treball, segons les dades publicades pel departament d'Estadística. Aquesta xifra suposa una baixada del 8,9% respecte a l'octubre, quan hi havia 303 persones en recerca de feina. Una dada que també comporta una caiguda del 10,1% respecte al mateix període de l'any 2023.

La gran majoria de demandants de recerca de feina, és a dir el 79,3%, fa menys de 6 mesos que estan desocupats. Pel que fa a l'edat, el tram que concentra la majoria dels demandants és el de 40 a 59, que representen el 41,7%. La quantitat de dones en recerca de treball és lleugerament superior a la dels homes (52,5% i 47,5%, respectivament).

El nombre de demandants en millora se situa en 227 persones, 17 més que a l'octubre, la qual cosa representa augment del 8,1%. No obstant, comparant les dades amb el novembre del 2023, hi ha una variació negativa del 10,3%, quan la xifra se situava en 253 persones. El nombre total de llocs de treballs oferts és de 1.876, un 20,2% més que a l'octubre, però amb un descens del 33,9% respecte al novembre de l'any anterior. 14 persones s'han beneficiat de la prestació econòmica per desocupació involuntària.