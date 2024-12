L'App Andorra Salut enviarà notificacions als usuaris

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

L'aplicació Andorra Salut enviarà notificacions amb informació sanitària als usuaris que disposin de l'app, gràcies a una nova funcionalitat. Així ho ha fet públic el Govern a través d'una nota de premsa, on explica que els usuaris rebran missatges d'estil 'push up', amb informació com l'inici de les campanyes de vacunació contra la grip.

Una novetat que s'afegeix a les ja existents, com la possibilitat de demanar cita amb els professionals del SAAS, consultar informes mèdics, proves diagnòstiques i consultar les vacunes rebudes.