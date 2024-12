L'Andorra a Taula torna a superar els 3.000 menús venuts

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

La 18a edició de l'Andorra a Taula, organitzada per la Unió Hotelera amb la col·laboració d'Estrella Damm i Morabanc, ha aconseguit vendre enguany un total de 3.066 menús tot superant, una vegada més, la barrera dels 3.000 menús tal com havia succeït en les darreres edicions. Així ho han informat aquest dijous el president i el director de la Unió Hotelera d'Andorra (UHA), Jordi París i Jordi Pujol, qui han detallat que els menús de degustació han estat els més sol·licitats pels comensals, que han representat un 85% del total amb 2.461 unitats servides amb un preu mitjà de 48,43 euros. "El novembre s’ha consolidat com el mes ideal per aquestes jornades. Fa anys era difícil veure moviment entre setmana, però ara el novembre a Andorra és sinònim d’activitat gastronòmica" ha apuntat, Pujol, mentre afegia que, des de la UHA ja s'està treballant en l'edició del 2025 amb l'objectiu de fer créixer l'Andorra a Taula.