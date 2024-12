La Justícia té en curs 46 de les 187 demandes per BPA

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

L'administració de Justícia té actualment en curs 46 de les 187 demandes interposades pel 'cas BPA', de les quals 27 són penals, 14 administratives i 6 civils. Així ho ha assegurat aquest dijous la presidenta de l'Agència Estatal de Resolució d'Entitats Bancàries (AREB), Sílvia Cunill, durant la seva compareixença davant la comissió legislativa de Finances i Pressupost. Principalment, la intervenció de Cunill s'ha centrat en explicar l'estat actual del procés de resolució de liquidació de BPA, el desenvolupament legislatiu que s'ha anat duent a terme els darrers anys per preservar el sistema financer, i els següents passos que té per endavant l'entitat.

La presidenta de l'AREB ha recordat que després de 7 anys fent la remediació dels clients de BPA, que va permetre traspassar fins el 96% dels comptes a Vall Banc, es va fer una resolució en què s'anunciava el tancament d'aquesta finestra i, per tant, que "el procés s'acabava". En aquest sentit, s'ha felicitat de la decisió de la Batllia d'acceptar la demanda de liquidació concursal de BPA, la qual cosa va significar "canviar definitivament d'etapa". Això va representar que BPA va perdre automàticament la llicència bancària i va passar a ser una societat en liquidació, la qual cosa feia que no estigués obligada a estar sotmesa a regulacions com ara la prevenció del blanqueig de capitals. "És una bona notícia perquè vol dir que aquesta feina, que s'ha fet llarga, s'ha anat fent de manera acurada i ben feta", ha manifestat.

Pel que fa a les causes judicials més rellevants, Cunill ha recordat que hi ha dues de pendents: la primera una acció social de responsabilitat contra els antics administradors de BPA que està aturada per prejudicialitat penal, i una querella criminal contra els antics directius de l'entitat per associació il·lícita i activitat bancària il·legal, totes dues sense novetats. En tot cas, Cunill ha celebrat la liquidació concursal ordinària del banc i ha assegurat que sempre que s'ha recorregut contra una decisió judicial, l'AREB l'ha acabat guanyant.

D'altra banda, i en resposta a les preguntes dels consellers generals presents, Cunill ha posat en relleu que els diners del 4% dels clients restants de BPA que no s'han traspassat és perquè "no han pogut acreditar la licitud dels seus fons" i, davant les sospites del conseller socialdemòcrata Pere Baró, des de l'AREB s'ha confirmat que no s'ha produït en cap moment una vulneració del dret a la presumpció d'innocència. En aquest sentit, Cunill ha afegit que "els diners dels actius de BPA estan a BPA" per si en algun moment s'hagués de fer un trasllat de comptes, tot i que ha reconegut que durant aquests anys, tot i que l'entitat estigui en la seva mínima expressió, s'han mantingut despeses relacionades, per exemple, amb el programa informàtic que serveix per aportar informació quan és sol·licitada per la Justícia o per antics clients.

En un altre ordre de coses, des de l'AREB també s'ha fet el punt sobre les regulacions legislatives que han de permetre que les entitats bancàries del país estiguin preparades en cas que pugui succeir un cas similar al de BPA i la situació no acabi amb una liquidació concursal. En aquest sentit, Cunill ha informat que s'ha fet un primer comunicat tècnic demanant informació als bancs per tal "d'elaborar un pla de resolució per a cadascun d'ells". Aquest document, doncs, pretén ser un full de ruta "que ens permeti saber molt bé que s'ha de fer i com les entitats poden haver fet una provisió de capital i adoptar mesures per actuar ràpidament i evitar mals majors".

A hores d'ara, ha afegit, les entitats bancàries ja han presentat la informació requerida "i estem en un procés d'anàlisi i interacció amb elles perquè són temes molt tècnics que s'han d'explicar i entendre bé". El que està clar, ha apuntat, és que tot plegat "ha de servir per posar aquestes bases perquè, si mai hi hagués una crisi, es pugui superar més ràpidament". Així doncs, des de l'AREB es preveu que aquests plans de resolució estiguin disponibles al llarg del primer trimestre del 2025.

Precisament, i en relació amb els següents passos que l'AREB té per endavant, Cunill ha manifestat que, per una banda, hi ha el desplegament legislatiu de tota aquesta normativa, ja que els plans presentats pels bancs "són vius i s'han d'anar adaptant als canvis de l'entorn" i, per altra banda, com a administradors judicials de BPA, "continuarem col·laborant amb la Justícia fent aquesta feina que ara fem sota la supervisió de la Batllia i que s'ha d'anar avançant com més ràpidament millor".