El Govern ha executat dos nous crèdits tous per 36.990 euros, per a dues empreses que no han pogut fer front als pagaments dels avals atorgats durant la pandèmia. Una de les empreses és Coloma Events, per 17.516,21 euros. L’altra és Energia Verda, per 19.474,05 euros.