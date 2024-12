Educació va destinar més de 2,5 milions d'euros en ajuts a l'estudi el curs passat

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El curs acadèmic 2023-2024 es van destinar 2.663.510,12 euros en ajuts a l’estudi, un 4,6% menys que al curs acadèmic anterior. D’aquest total, 2.632.490,61 euros van ser destinats a ajuts a l’estudi i 31.019,51 a ajuts al lloguer del material d’esquí.

Segons les dades fetes públiques aquest dijous pe Estadística, del total de recursos destinats, 1.405.876,15 euros, equivalent al 52,8% del total, va ser per a l’ensenyament no superior. Per a l’ensenyament superior es van destinar 1.257.633,97 euros, equivalent al 47,2% restant. Destaca principalment la partida per als universitaris de primer cicle, d’1.023.240,24 euros, que suposa el 38,4% del total de la despesa.

El nombre de beques atorgades al curs acadèmic 2023-2024, 4.538, va disminuir en dues beques respecte al curs acadèmic anterior (4.540). Les destinades a l’estudi van ser 4.032, mentre que per al lloguer d’esquí escolar en van ser 506. L’import mitjà per beca acordada va disminuir un 4,6%, situant-se en 586,93 euros el darrer curs (615,06 euros el curs anterior).

L’import mitjà per beca acordada per a l’ensenyament no superior va passar dels 364,50 euros el curs 2022-2023 als 380,07 euros el curs 2023-2024, el que significa un augment del 4,3%. Pel que fa a l’import mitjà per beca dels ajuts per a l’ensenyament superior, va ser de 1.498,97 euros, un 11,9% menys en comparació amb el curs anterior.

Les beques més atorgades en l’ensenyament no superior a Andorra són la del menjador escolar amb 1.428 ajuts i la de material amb 1.421. Per a l’ensenyament no superior a l’estranger són la de material i desplaçament amb setze ajuts en tots dos casos. Per a l’ensenyament superior a Andorra són la de matrícula i material amb 23 i 19 ajuts, respectivament, mentre que per a l’ensenyament superior a l’estranger són residència i matrícula amb 213 i 196 ajuts, respectivament.